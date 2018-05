Kierowca potrącił w Radostowie trzech 14-letnich rowerzystów. Jechali chodnikiem

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 17.30 na drodze we wsi Radostowo, między Dobrym Miastem a Jezioranami w województwie warmińsko-mazurskim. 59-letni kierowca skody na łuku drogi w lewo nagle zjechał na chodnik po prawej stronie jezdni.

Chodnikiem jechało trzech 14-letnich rowerzystów. Nastolatkowie trafili do szpitala w Olsztynie. Jak podaje Radio Olsztyn, stan jednego z nich jest poważny - musiał zostać przetransportowany helikopterem. Według świadków kierowca miał jechać z prędkością ok. 100 kilometrów na godzinę. Tego jednak funkcjonariusze na razie nie potwierdzają.

Jak podaje policja, 59-latek był trzeźwy. Niewykluczone, że mógł np. zasnąć za kierownicą lub zostać oślepiony przez słońce.