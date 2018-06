Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera 3 czerwca. Jakie prezenty dostaną najmłodsi uczestnicy pikniku?

Dzień Dziecka 2018. Piknik w Kancelarii Premiera odbędzie się w niedzielę 3 czerwca

Jak zapowiada Biuro Prasowe Kancelarii Premiera, tegoroczne obchody Dnia Dziecka odbędą się na terenie ogrodów kancelarii 3 czerwca, w niedzielę. Wydarzenie to ma przybrać formę pikniku rodzinnego i odbywać się pod hasłem „Kto Ty jesteś? Polak mały!”, nawiązującego do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Piknik rodzinny ma trwać od 10:30 do 16:60.

Dzien Dziecka w Kancelarii Premiera 2013. Donald Tusk w otoczeniu dzieci

Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera. Jak wyglądały takie wydarzenia w poprzednich latach?

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Kancelarii Premiera będą szóstym tego typu wydarzeniem. W poprzednich latach organizatorzy dbali o to, aby mali jubilaci nie mieli czasu na nudę. Wśród atrakcji zorganizowanych przez Kancelarię w zeszłym roku można wymienić m.in. pokaz takich pojazdów jak wóż strażacki czy karetka wojskowa, warsztaty kulinarne, malowanie twarzy czy zawody sportowe. Podczas pikniku rodzinnego w Kancelarii Premiera rozdawano też drobne upominki – w poprzednim roku było to ok. 5000 sztuk wiatraków i lizaków z logo KPRM.

Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera 2015. Premier Ewa Kopacz podczas 'House of Kids. Sezon 3: Bezpieczne dzieci'

Dzień Dziecka – krótka historia święta wszystkich dzieci

Dzień Dziecka to święto, które zostało ustanowione w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Celem tego święta jest rozpowszechnianie wiedzy i ideałów związanych z prawami dziecka, które zawarto w Karcie Narodów Zjednoczonych. Co ciekawe, Dzień Dziecka obchodzony jest w różne dni w roku w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce, podobnie jak w innych byłych państwach bloku wschodniego Dzień Dziecka obchodzimy co roku 1 czerwca.

