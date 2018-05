Boże Ciało 2018. Skąd się wzięło jedno z najważniejszych świąt Kościoła katolickiego?

Boże Ciało. Kiedy wypada jedno z najważniejszych świąt Kościoła katolickiego?

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to święto ruchome. Obchodzimy je co roku, dokładnie 60 dni po Wielkanocy, w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. Boże Ciało może wypaść między 21 maja, a 24 czerwca. W tym roku Boże Ciało obchodzimy 31 maja. Boże Ciało jest świętem nakazanym, co oznacza, że w ten każdy wierny ma obowiązek uczestniczyć we mszy świętej. W Polsce jest to także dzień ustawowo wolny od pracy.

Boże Ciało. Skąd się wzięło to święto?

Boże Ciało 2018. Skąd wzięło się jedno z najważniejszych świąt liturgii katolickiej?

Boże Ciało to święto o stosunkowo krótkiej tradycji. Uroczystość ta została ustanowiona z powodu widzeń 16-letniej mistyczki, znanej jako św. Julianna z Cornillon. Młoda dziewczyna, należąca już wtedy do zakonu utrzymywała, że w widzeniach widzi jasno świecącą tarczę, na której widnieje ciemna rysa. Zakonnica tłumaczyła, że sens tej wizji wyjaśnił jej Zbawiciel – ciemny punkt w jasności miał oznaczać brak święta liturgicznego ku czci Ciała i Krwi Chrystusa.

Ustanowienie Bożego Ciała to konsekwencja widzń św. Julianny z Cornillon

Boże Ciało. Starania św. Julianny z Cornillon o ustanowienie nowego święta

W związku z powtarzającymi się widzeniami św. Julianna z Cornillon zaczęła ubiegać się o ustanowienie takiego święta. Najpierw jednak zawarła duchowe przymierze z pustelniczką o imieniu Ewa oraz z Izabelą, która dołączyła do niej w klasztorze. Trzy kobiety powstanowiły, że będą wielbić Najświętszy Sakrament. Wtajemniczyły w swój plan szanowanego kapłana, Jana z Lozanny, i poprosiły go o to, aby zasięgnął opinii wśród uczonych Kościoła oraz duchownych. Ci przychylili się do pomysłu św. Julianny.

Boże Ciało to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i przemienienia chleba i wina w Krew i Ciało Chrystusa.

Boże Ciało we współczesnej formie znane jest od XX wieku

Po raz pierwszy Boże Ciało obchodzono w diecezji Liège w 1246 roku. W 1264 roku papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił Boże Ciało świętem całego Kościoła, jednak ze względu na jego śmierć bulla nie została ogłoszona, a święto oficjalnie ustanowione. Do tematu powrócono dopiero za pontyfikatu Jana XXII, który ustanowił Święto Najświętszego Ciała Chrystusa. Święto Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa ustanowiono dopiero w 1849 roku, a połączono je w jedno poprzez reformę liturgiczną Pawła VI w 1969 roku.



