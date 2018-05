W czasie kłótni ugodził partnerkę nożem i poszedł spać. Kilka godzin później znalazł zwłoki

nanorobot 11 minut temu 0

Przy dobrych wiatrach dostanie karę w zawieszeniu. Bo niby za co ma pójść siedzieć? Kobieta go zaatakowała w szale. Bronił się (mówi, że chciał ją nastraszyć, gdyż pewnie wstydzi się przyznać że czuł się zagrożony). Dźgnął ją. Pewnie w tętnicę. A, że była całkowicie zalana, nie była w stanie nic zrobić. Gdyby to było jakieś planowane zabójstwo, nie informowałby o tym policji, tylko pozbywałby się zwłok. W zasadzie, to nie wiem dlaczego został w ogóle aresztowany ...