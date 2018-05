Miał onanizować się na oczach dzieci. Wezwano policję. Próbował uciec, ale prawie utonął

O zdarzeniu poinformowało Radio Szczecin. Do redakcji zgłosili się świadkowie zdarzenia, do jakiego w sobotę doszło nad jeziorem Głębokiem w Szczecinie.

Uciekał przez jezioro

- Położył się, miał rozpięte spodnie. Z naszej perspektywy widać było praktycznie wszystko. Wiadomo, co wystawało z rozporka i zaczął się masturbować wykonując ruchy momentami kładąc się na brzuchu. Jakby chciał to maskować i symulować, że on jest taki pijany i się zatacza. Widać jednak było, że nie przerywał tej czynności - opowiedział Radiu Szczecin pan Dawid. Według świadków mężczyzna miał "kłaść się na brzuchu" i "zataczać się", zachowywał się jak osoba nietrzeźwa.

Gdy jeden z rodziców go przegonił, poszedł kilka metrów dalej i znowu zaczął się masturbować. W końcu wezwano policję. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy salwował się ucieczką, płynąc wpław przez jezioro. W trakcie ucieczki zaczął się topić, na ląd wyciągnęli go ratownicy WOPR.

Cały czas przebywa w szpitalu

Jak informuje portal Gazeta.pl nadkomisarz Alicja Śledziona, rzecznik KWP Zachodniopomorskiej, sprawa jest na wczesnym etapie wyjaśniania. - Wczoraj po publikacjach medialnych zgłosił się świadek, który został przesłuchany w związku z tym wydarzeniem. Policja bada tę sprawę, a mężczyzna, który miał się dopuszczać tych czynów przebywa jeszcze w szpitalu - wyjaśnia.

Nadkomisarz Śledziona wyjaśnia, że trwają czynności wyjaśniające to zdarzenie. Według zeznań świadków dotyczą one zachowań o charakterze nieobyczajnym lub czynów o charakterze pedofilskim.