Ziobro przesłał TK stanowisko ws. aborcji. "Nieuleczalna choroba nie uzasadnia przerywania ciąży"

glencok pół godziny temu Oceniono 14 razy 14

brak czaszki, brak nerek, albo brak innych narządów przez który dziecko rodzi się tylko po to żeby w męczarni umrzeć to jest brak powodu do aborcji? Musimy kazać noworodkowi i jego rodzicom cierpieć fizycznie i psychicznie chociaż mamy medyczne możliwości zapobiegania takiemu cierpieniu? kim ty "zero" jesteś żeby ludziom fundować takie rzeczy?