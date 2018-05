MSZ ostrzega podróżujących do Rosji. "Nie można wykluczyć ataków w miastach"

31.februarius godzinę temu Oceniono 10 razy 4

"Bezwizowy wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej zaczyna się 4 czerwca i trwa do dnia ostatniego meczu, czyli do 15 lipca, a wyjechać można do 25 lipca. Wjeżdżać i wyjeżdżać w tym terminie można wielokrotnie"



To kolejny, jakże podły, element wojny hybrydowej WWP!