Ranking Szkół Wyższych 2018. Które uczelnie są najlepsze w Polsce?

mmeydey pół godziny temu

całe te mowy Gowina i premiera o nauce to bzdura, granty jak przyznawało sobie towarzystwo wzajemnej adoracji tak sobie przyznaje, emeryci do śmierci, no i obniżka pensji, pewnie składka na głodującego ministra pod koniec miesiąca