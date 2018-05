Pożar składowiska chemikaliów we Wszedniu. Dogaszanie, zamknięta szkoła i ewakuacja mieszkańców

Trwa dogaszanie składowiska odpadów we Wszedniu koło Mogilna. Straż pożarna apeluje do okolicznych mieszkańców, by zamykali okna, ponieważ unoszący się dym może być szkodliwy. Odwołano też zajęcia w szkole podstawowej we Wszedniu.

REKLAMA

Do wybuchu kolejnego w tym miesiącu pożaru doszło pod wieczór 28 maja na składowisku odpadów i chemikaliów w Wszedzieniu (woj. kujawsko-pomorskie). Zapaliły się niebezpieczne odpady na składowisku i okoliczny budynek. Strażacy po całonocnej akcji opanowali pożar. W akcji brało udział 40 zastępów i ponad 120 strażaków. Ogień się już nie rozprzestrzenia. Komendant wojewódzki straży pożarnej nadbrygadier Janusz Halak mówił w TVP Info, że akcja była skomplikowana, ponieważ strażacy nie wiedzieli co znajduje się w pojemnikach oraz jakiego typu chemikalia płoną. Podczas akcji zdecydowano o ewakuacji trzydziestu trzech mieszkańców z okolicznych budynków. Jak poinformował nadbrygadier Halak, mogą oni już wrócić do domów, strażacy apelują jednak o to, by ewakuowane dzieci pozostały jeszcze poza miejscem zamieszkania. Zamknięta szkoła we Wszedniu Służby proszą też o nie przyjeżdżanie na miejsce zdarzenia, by nie blokować ruchu i nie utrudniać pracy strażakom. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz poinformował, że lokalne władze podjęły decyzję o zamknięciu co najmniej do środy znajdującej się w pobliżu szkoły. - Poczekamy na wygaszenie i sprawdzenie, czy chemikalia, które były tu gaszone, które się rozlały, nie będą źle oddziaływały na pobliskie środowisko - wyjaśniał wojewoda w rozmowie z TVP Info. Zapowiedział dokładne zadanie szkodliwości spalonych substancji. Rząd reaguje na czarną serię pożarów W związku z serią pożarów składowisk śmieci premier Mateusz Morawiecki zlecił uzupełnienie porządku wtorkowych obrad Rady Ministrów w tej sprawie. Z kolei minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział w radiowej Jedynce, że dziś na posiedzeniu Rady Ministrów przedstawi projekt ustawy, która ma wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące prowadzenia składowisk odpadów. Zgierz, Olsztyn, Trzebinia - to między innymi w tych miejscowościach wybuchły pożary składowisk odpadów. Można mówić o czarnej serii, bo tylko w tym miesiącu doszło do kilku takich zdarzeń w całej Polsce.

Złoto. Quiz wiedzy ogólnej 1/20 Mitologiczny król, który po dotknięciu zamieniał każdy przedmiot w złoto, nazywał się: Midas Marsjasz Tantal