Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie pożaru przy kamienicy Krzysztofa Brejzy

KWP w Bydgoszczy poinformowała o tym na swoim Twitterze.

"Wczoraj po 18:00 policjanci z KWP w Bydgoszczy i z Inowrocławia zatrzymali 50-latka. Mężczyzna może mieć związek z pożarem, do którego doszło w Inowrocławiu w nocy z 25/26 maja. Trwają czynności. Będzie doprowadzenie do prokuratury" - napisano we wpisie.

Pożar obok budynku, w którym mieszka poseł PO miał wywołać niedopałek papierosa. Jak nieoficjalnie podaje RMF FM 50-latek przyznał się, że nieumyślnie podpalił stojący obok kamienicy toi-toi. Krzysztof Brejza twierdzi, że pożar był celowym działaniem.

Pożar przy kamienicy Krzysztofa Brejzy

Do pożaru przy tej kamienicy doszło w nocy z piątku na sobotę. Jak podała policja, zapaliły się materiały budowlane, zgromadzone przy budynku, ogień strawił m.in. przenośną toaletę. Pożar został ugaszony przez mieszkańców.

Krzysztof Brejza w rozmowie z Gazeta.pl opisywał, że wszystko musiało wyglądać groźnie (sam pożaru nie widział). - To musiał być słup ognia - opowiadał. Na ścianie budynku widać czarny ślad po pożarze.

Krzysztof Brejza zgłosił usiłowanie zabójstwa

Dokładnie nad miejscem, gdzie pojawił się ogień, znajduje się okno pokoju, w którym spały dzieci polityka PO. Według słów Brejzy, ogień pojawił się też w sąsiedztwie instalacji gazowej. Podejrzewa podpalenie.

Krzysztof Brejza zgłosił na policję usiłowanie zabójstwa poprzez wywołanie pożaru przy kamienicy - podał portal wpolityce.pl, powołując się na ustalenia Polskiej Agencji Prasowej.