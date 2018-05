Pogoda na wtorek. Szykujcie się na upały, w kilku miejscach ponad 30 stopni, IMGW ostrzega

Najcieplej będzie w województwie lubuskim (około 31 stopni Celsjusza w Zielonej Górze), zachodniopomorskim (28 st. C. w Szczecinie) i na Śląsku (28 st. C. we Wrocławiu i Opolu).

Właśnie dla tych regionów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia dotyczące upałów (Lubuskie, Dolnośląskie i Zachodniopomorskie).

Pogoda na wtorek 29 maja

Deszcz, choć niewielki, może spaść w okolicach Wałbrzycha, Bolesławca i Leszna. Jak podaje TVN Meteo, burze mogą wystąpić lokalnie w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim, którym będą towarzyszyły przelotne opady deszczu.Cały dzień poza zachodnią częścią kraju zapowiada się bezchmurnie.

Najchłodniej będzie na Podkarpaciu (od 23 st. C. w Ustrzykach do 26 st. C. w Zamościu), także w centrum kraju będzie około co najmniej 27 stopni C. (do 28 st. C. w Warszawie), tak samo w przypadku północy i wschodu (28 w Olsztynie, 28 w Białymstoku i 27 st. C. w Trójmieście).

Pogoda. Gdzie jest burza?

Informacje o tym, gdzie w tej chwili znajduje się burza - a dokładnie gdzie dochodzi do wyładowań - można znaleźć na specjalnych stronach internetowych. Pozwalają one sprawdzić między innymi w jakim kierunku przesuwa się burza i kiedy dotrze do nas.

Jak zachować się w czasie burzy?

Burzę najlepiej jest przeczekać w budynku lub w samochodzie, jeśli jesteśmy w trakcie podróży. W trakcie wyładowań należy unikać otwartych przestrzeni, nie wolno kłaść się na ziemi lub chować pod drzewami i słupami elektrycznymi. Najlepiej jest kucnąć w zagłębieniu terenu i przeczekać wyładowania.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Taki komunikat opublikowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje wystąpienie "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia".

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Takie ostrzeżenie IMGW przewiduje wystąpienie "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia".

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia?

Jest to najwyższy stopień ostrzeżenia, który przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.