Nowy trop w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Krakowskie Archiwum X szuka wraku łodzi

Ciało Tadeusza Draba wyłowiono z Wisły w 1999 roku. Mężczyzna ostatni raz był widziany w styczniu 1999 r. w jednym z okolicznych barów. Przebywał wówczas w towarzystwie kilku młodych mężczyzn, którym miał się pochwalić, że wie, kto zabił Iwonę Cygan. Po tym, jak nie pojawił się w domu, rodzina zgłosiła jego zaginięcie.

Na początku maja 1999 r. zwłoki 33-latka zostały wyłowione z Wisły kilkanaście kilometrów dalej, na wysokości miejscowości Słupiec. Przypadek ten został potraktowany jako nieszczęśliwy wypadek lub samobójstwo.

Archiwum X wyklucza samobójstwo

W roku 2008 to zdarzenie zostało poddane analizie przez policjantów krakowskiego Archiwum X. Wykluczyli oni samobójstwo oraz nieszczęśliwy wypadek. Ustalono m.in., że denat mieszkając całe życie nad wodą był doskonałym pływakiem. Zebrane w tej sprawie dowody spowodowały, że sprawa ta została włączona do śledztwa w sprawie Iwony Cygan.

Z chwilą skierowania przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie do Sądu aktu oskarżenia w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w 2016 r., wątek tajemniczego zgonu 33-latka został wyłączony do odrębnego postępowania.

Poszukiwania wraku łodzi

Wczoraj w miejscowości Łęka Szczucińska w powiecie dąbrowskim rozpoczęto poszukiwania m.in. wraku łodzi motorowej, która według ustaleń śledczych została użyta podczas zabójstwa Tadeusza Draba. W poszukiwaniach biorą udział m.in. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa. Podczas pierwszego etapu akcji strażacy przeszukują koryto Wisły przy użyciu sonaru.