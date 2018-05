Uniosła transparent na spotkaniu z Kuchcińskim. Została spisana przez policję

Niewygodne pytania, ale też protesty, transparenty i awantury zaczęły pojawiać się na spotkaniach polityków PiS. Członkowie obozu rządzącego spotykają się z wyborcami, a na te spotkania przychodzą także przeciwnicy PiS. Na sobotnim spotkaniu z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim była Anna Grad-Mizgała.

Jak odpisuje rzeszowska "Gazeta Wyborcza", organizatorzy nie chcieli pytań bezpośrednio z sali. Trzeba było ja zapisać wcześniej na kartce. W odpowiedzi na pytanie o trwający jeszcze wtedy proteście opiekunów i niepełnosprawnych w Sejmie, marszałek stwierdził, że rząd "poszedł na dalekie ustępstwa". Grad-Mizgała stwierdziła, że jej pytań z kartki nie odczytano.

- Chcieliśmy z panem marszałkiem porozmawiać przy pomocy pytań. Ponieważ się nie dało, to zrobiłam to, co zrobiłam - mówiła Anna Grad-Mizgała w rozmowie z "Faktami" TVN. Po nieudanej próbie zadania pytań o decyzje Kancelarii Sejmu ws. protestujących wyciągnęła ona transparent z napisem "Sejm jest obywateli; Wolne media". - Proszę odpowiedzieć na pytania - apelowała.

"Legitymowani nie powinni stawiać pytań"

Już po spotkaniu kobieta została zatrzymana i spisana przez policję, gdy szła chodnikiem.

"Fakty" TVN podają, że policjant wylegitymował kobietę na ulicy "na polecenie przełożonego". Sam policjant przyznaje, że "dostał polecenie służbowe". Słychać to na nagraniu wykonanym przez świadka zdarzenia, które zamieścił on na Facebooku (później zostało ono usunięte). - Nic do pani nie mam - mówi policjant to legitymowanej kobiety. Wsiadając do radiowozu rzucił jeszcze, że była to "decyzja przełożonych".

- Liczy się zawsze skuteczność podejmowanych działań. Ja nie wiem, kto wydał takie polecenie - powiedział rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka. Dodał, że wszystkim zdarza się zostać wylegitymowanym np. w związku z wejściem na lotnisku i "osoby, które nie mają sobie nic do zarzucenia, nie powinny stawiać pytań czy oporu". Także lokalna policja nie była w stanie powiedzieć, kto wydał polecenie spisania kobiety.

Kancelaria Sejmu: Policję zawiadomili uczestnicy spotkania

Andrzej Grzegrzółka z Kancelarii Sejmu poinformował, że "policję zawiadomili uczestnicy spotkania, a nie Marszałek Sejmu". "Sprawa ma charakter lokalny i nie zamierzamy w nią ingerować. To, czy zachowanie bohaterki artykułu było wykroczeniem, pozwólmy spokojnie ustalić Policji" - napisał.

Sytuację skomentował wicemarszałek Senatu Adam Bielan. W „Kropce nad i” TVN24 stwierdził, że kobieta została spisana "nie za zadawanie pytań", a za to, że rzekomo "krzyczała i zakłócała spotkanie". Stwierdził, że to złamanie art. 51 Kodeksu wykroczeń.

To jeden z artykułów dot. wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Mówi on o "zakłócaniu spokoju i porządku krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem" lub wywoływaniu "zgorszenie w miejscu publicznym".

Sprawą zajął się z urzędu Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.