Lech Kaczyński miał naciskać w sprawie Komendy. Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie

princepinot 3 godziny temu

Prokurator Generalny nie powinnien miec prawa wplywania na prokuratorow w zadnej sprawie !!!

W czasie postepowania zaden procurator nie powinnin wplywac na nbawet podleglych mu prokuratorow zajmujacych sie sprawa.

Sterowanie prokuratura bylo za komuny I tak jest dalej.

W normalnym kraju to jet nie do pomyslenia. Prokurator Generalny, albo minister sprawaiedliwosci mowiacy "zajame sie ta sprawa" powinnien podac sie do dymisji.