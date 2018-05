Groźny wypadek koło Pieniężna. Ciężarówka i autobus stanęły w płomieniach. 16 rannych

vinogradoff godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Te drogi, tam na Prusach, byly budowane w XIX wieku pod furmanki jednokonne i dwukonne a wiec sa nieprzystosowane do ruchu tak wielkich gabarytowo pojazdow jak Ciezarowka i Autobus i na dodatek na luku drogi, gdzie latwo mozna zawadzic sie o siebie. Kierowcy powinni miec wiecej wyobrazni i nie ryzykowac zblizaniem sie do siebie na tak waskich drogach na zakretach. To nie sa niemieckie Autobahny. Winni sa tu i to w 100% Kierowcy i nalezaloby ich ukarac i odebrac dozywotnio prawo jazdy bo nie nadaja sie na szoferow i niechaj zajma sie wypasem krow, owiec czy gesi bo tam az tak wielkich zagrozen wypadkowych nie obserwuje sie jak przy prowadzeniu ciezarowek i autobusow.