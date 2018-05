Zgierz. Po pożarze śmieci smog spowija kolejne miejscowości. Do akcji wkracza wojsko

Pożar w Zgierzu mógł spowodować pojawienie się w atmosferze takich substancji jak: tlenek węgla, tlenki azotu, tlenek siarki, furany, dioksyny, pył zawieszony PM10, PM2,5 oraz pył opadający – informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Brak oficjalnych danych, bo skład odpadów nie jest do końca znany.

Pożar w Zgierzu. Trudna praca strażaków

Pożar w Zgierzu objął powierzchnię 15 tys. m kw.. Do południa następnego dnia 250 strażaków z 67 jednostek ratowniczo-gaśniczych wciąż walczyło z ogniem. Pożar spowodował odcięcie energii elektrycznej dla ok. 180 odbiorców. Do większości domów przestała być dostarczana ciepła woda. Konieczne było zwołanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zbigniew Rau, wojewoda łódzki, podkreślił, że zdrowiu, ani życiu mieszkańców nie grozi niebezpieczeństwo. Mimo to poprosił o ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu. – Niech to będzie nasze działanie prewencyjne – stwierdził. Podziękował również strażakom za ich odwagę i walkę z żywiołem.

Pożar w Zgierzu spowodował skażenie powietrza

Pożar w Zgierzu wywołał zanieczyszczenie powietrza na poziomie charakterystycznym dla smogu w okresie zimowym – informuje Łódzki Urząd Wojewódzki. W komunikacie wydanym przez WIOŚ czytamy, że emitowane substancje "osiągnęły dużą wysokość unosu, a następnie powstała w ten sposób smuga spalin przemieszcza się stale w kierunku: zachód - południowy zachód, na linii począwszy od południowo-zachodniej części Zgierza, w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego, i dalej w kierunku miejscowości:

Zgniłe Błoto,

Bełdów,

Orzechów,

Jerwonice,

Puczniew,

Charbice Dolne,

Charbice Górne i dalej".

Ze względu na kierunek wiatru większość terenów Zgierza nie jest zagrożona.

Pożar w Zgierzu. Najświeższe informacje

Urząd Miasta w Zgierzu poinformował, że w niedzielę przed północą w gaszeniu pożaru brało udział 40 zastępów straży pożarnej. Na miejscu pojawią się dzisiaj pracownicy PGE, by odbudować linię zasilającą. Dogaszanie terenu ma potrwać do czwartku.

Szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że do Zgierza jedzie wojsko. "Dziś (w poniedziałek 28 maja - red.) żołnierze z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń zbadają próbki gleby i sprawdzą, czy pozostałości na wysypisku nie zagrażają zdrowiu ludzi" - napisał na Twitterze Błaszczak.