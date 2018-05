Pogoda w Boże Ciało i długi weekend. Zapowiada się ciepło i słonecznie, ale pojawią się burze

Boże Ciało 31 maja zapoczątkuje drugi w tym roku długi weekend w Polsce. Przed zaplanowaniem wypoczynku warto sprawdzić, jaka pogoda czeka nas w nadchodzących dniach.

Prognoza na 31 maja, Boże Ciało

W Boże Ciało Zgodnie z prognozami synoptyków, które pojawiają się m.in. na portalu VentuSky.com, tylko w województwie dolnośląskim może być chłodniej niż 20 stopni C.

W pozostałej części kraju, a zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie, oraz w centrum i Małopolsce, będzie ponad 25 st. C.

W Boże Ciało wystąpi jednak deszcz: opady przejdą przez sporą część Polski, m.in. woj. wielkopolskie, północną część mazowieckiego i południową podlaskiego, wystąpią także na Dolnym Śląsku i w Małopolsce (zwłaszcza nad Krakowem).

Wraz z deszczem w Boże Ciało nadejdą burze, które pojawią się poza wspomnianymi regionami także na Podkarpaciu ,części woj. kujawsko-pomorskiego i w okolicach Lublina.

Prognoza pogody na 31 maja (Boże Ciało) Gazeta.pl/Ventusky.com

Prognoza na 1 czerwca, Dzień Dziecka

1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, będzie już mniej zróżnicowany. Opady i to niewielkie pojawią się na południu Polski w zasadzie przez chwilę. Będzie bezchmurnie i słonecznie, a burze mogą pojawić się po godz. 17. w okolicach Rzeszowa.

Najcieplej będzie na zachodzie i północnym zachodzie (23-24 st. C.), chłodniej, bo poniżej 20 st. na północy (Gdańsk), wschodzie (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie).

Prognoza pogody na 1 czerwca (Dzień Dziecka) Gazeta.pl/Ventusky.com

Prognoza na 2 czerwca

W trzeci dzień długiego weekendu sobotę 2 czerwca ponownie najcieplej będzie na zachodzie i północy kraju (woj. lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie), temperatury będą między 22 a 25 st. C. Chłodniej na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, Podlasiu i Małopolsce (do 21 stopni).

W całym kraju bezchmurnie, nigdzie też nie zanosi się na deszcz. Nie ma także zapowiedzi burz. Sobota, tak samo jak niedziela, będzie więc świetnym dniem długiego weekendu na spędzenie go na świeżym powietrzu.

Prognoza pogody na 2 czerwca Gazeta.pl/Ventusky.com

Prognoza na 3 czerwca

3 czerwca w niedzielę znów będzie ciepło: do nawet 29 st. C. w woj. lubuskim i części zachodniopomorskiego. Termometry w całym kraju wskażą ponad 20 st. C. za wyjątkiem południowych części Małopolski i Podkarpacia.

Mimo wysokich temperatur nad częścią Polski pojawią się chmury: przede wszystkim na północy, m.in. na całym Pomorzu, Mazurach i Warmii, sporej części kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Jak w sobotę nie są przewidywane żadne opady, tak samo burze.

Prognoza pogody na 3 czerwca Gazeta.pl/Ventusky.com