Pogoda na poniedziałek. IMGW ostrzega przed upałem. Będą też burze z gradem

Pogoda da dziś się we znaki tym, którzy nie znoszą upału. Na Dolnym Śląsku ma być dzisiaj wyjątkowo gorąco. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia dla tego województwa. Według IMGW termometry w dzień mogą tam wskazywać nawet 30 stopni.

Ostrzeżenie przed upałem zacznie obowiązywać o 7.30.

W pozostałych regionach Polski również będzie bardzo ciepło: od 22 stopni na Helu, 24, 28 stopni na północy i wschodzie, do 29 stopni miejscami na południowym zachodzie.

W Tatrach i Sudetach po południu możliwe burze z gradem.

Pogoda. Gdzie jest burza?

Informacje o tym, gdzie w tej chwili znajduje się burza - a dokładnie gdzie dochodzi do wyładowań - można znaleźć na specjalnych stronach internetowych. Pozwalają one sprawdzić między innymi w jakim kierunku przesuwa się burza i kiedy dotrze do nas.

Jak zachować się w czasie burzy?

Burzę najlepiej jest przeczekać w budynku lub w samochodzie, jeśli jesteśmy w trakcie podróży. W trakcie wyładowań należy unikać otwartych przestrzeni, nie wolno kłaść się na ziemi lub chować pod drzewami i słupami elektrycznymi. Najlepiej jest kucnąć w zagłębieniu terenu i przeczekać wyładowania.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Taki komunikat opublikowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje wystąpienie "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia".

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Takie ostrzeżenie IMGW przewiduje wystąpienie "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia".

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia?

Jest to najwyższy stopień ostrzeżenia, który przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.