Sąd: 10 tys. zł kary dla kierowcy Ubera. Na kursie, za który go ukarano, zarobił 10 zł

Wysokie kary dla kierowców Ubera zaczęły pojawiać się już w 2016 roku. Wtedy m.in. wrocławska "Gazeta Wyborcza" pisała o kierowcy, który korzystał z aplikacji taksówkowej i został zatrzymany. Inspekcja Transportu Drogowego nałożyła na niego 10 tys. zł kary za brak licencji na przewóz.

Wtedy firma Uber tłumaczyła, że "nie jest stroną w sprawie", ale zawsze wspiera kierowców, którzy wożą pasażerów z użyciem aplikacji. Komentowano też, że "przepisy nie nadążają za nowymi technologiami".

Sąd potwierdza karę dla kierowcy Ubera

Podobna kara spotkała Norberta M., o którego sprawie pisze "Rzeczpospolita". On także został zatrzymany przez policję i inspektora transportu. On jednak odwołał się od kary najpierw do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a gdy to nie poskutkowało - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Kierowca argumentował, że miało dojść do szeregu nieprawidłowości, od podstawy zatrzymania począwszy.

Pod koniec kwietnia WSA w Krakowie wydał postanowienie. Ocenił on, że zatrzymanie i nałożenie kary nie łamało prawa i oddalił on skargę kierowcy. Sąd przychylił się do argumentacji, że Norberta M nie wykonywał ani przewozu taksówką, ani przewozu grzecznościowego, a okazjonalnego przewozu bez spełnienia odpowiednich wymogów.