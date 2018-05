"Opiekunka do dzieci w żłobku: Wy***j, czego k***a szczypiesz. Jest reakcja prokuratury"

indywidualismus godzinę temu Oceniono 7 razy 3

Nie będę się rozwodził nad nagannością czynów tej pani, bo to jest zbyt oczywiste. Chcę jedynie zauważyć to, czego przeciętny rodzic nie ma szans dostrzec. W dobie totalnej bezkrytyczności wobec swoich dzieci, wobec nie podejmowania najmniejszych prób wychowania ich, zwłaszcza nie karcenia - do szkół czy przedszkoli trafiają często dzieci już na tyle rozwydrzone, że tylko wielkim wysiłkiem udaje się je opanować. Potrafią to wcale nie wszyscy nauczyciele a kosztuje ich to tyle zmęczenia psychicznego, że szybko wypalają się zawodowo. Ta pani ma ewidentne tego objawy. Natomiast kiepsko oceniam jej wykształcenie a zwłaszcza dokształcanie w trakcie pracy - 20 lat temu bardzo mało mówiło się o wypaleniu zawodowym i wygląda na to, że pani na tym etapie pozostała. W dodatku brak obowiązkowych badań psychologicznych, w tym okresowych, spowodował niekontrolowany rozwój takich cech, z którymi nie powinna być dopuszczona do pracy z dziećmi. Wykształcenie i 20 lat praktyki to nie wszystko - trzeba cały czas dbać o to, jakim się jest człowiekiem i rozwijać się, nie stać w miejscu. Teraz zapewne przyjdzie jej spędzić więcej czasu w jednym miejscu - na siedząco...