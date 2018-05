Groźna substancja na drodze przy przejściu dla pieszych w Krośnie. Jedna osoba zasłabła

Zespół ratownictwa chemicznego w akcji - zdjęcie ilustracyjne (Fot. Tomasz Waszczuk)

Nudności i zawroty głowy a także jedno zasłabnięcie, to efekt rozlanej cieczy na drodze krajowej 28 w Krośnie. To co początkowo wyglądało na plamę oleju, według strażaków okazało się bardzo niebezpieczną substancją niezidentyfikowanego pochodzenia.

Po godzinie 9 służby miejskie zostały poinformowane o wycieku niezidentyfikowanej substancji na skrzyżowaniu ulic: Podkarpackiej, Wyszyńskiego i Grodzkiej. Kiedy okazało się, że to nie olej, jak początkowo sadzono, a naprawdę groźna substancja, zdecydowano o zamknięciu całego skrzyżowania. Wezwano straż pożarną oraz wyspecjalizowaną grupę ratownictwa chemicznego, która pobrała próbki do badań - podał serwis Krosno 112.pl. Z ustaleń Krosno112.pl wynika, że na skrzyżowaniu ulic potrzebna była interwencja ratowników medycznych - zasłabł pieszy, który znajdował się w rejonie skażenia, a inne osoby przechodzące w pobliżu czuły nudności i zawroty głowy. Jak dowiedzieliśmy się w zespole prasowym podkarpackiej policji, droga w tym miejscu była zamknięta przez cztery godziny. DK28 to popularna trasa w kierunku Bieszczad i dalej do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Niewykluczone, że substancja wyciekła z jednej z cystern, które często poruszają się na tym odcinku drogi. W ustaleniu winnego mogą pomóc kamery miejskiego monitoringu zainstalowane na skrzyżowaniu.

