Pogoda w niedzielę. W ciągu dnia będzie ciepło, ale burze nie odpuszczają [POGODA]

Nie pomoże święty boże, bo Ziemia jak ma, tak może.



Wielka susza tej wiosny.

Trzy razy, w trzy miesiące.

Jaki deszczyk rozkoszny.

Gdy cień, noce gorące.



Do pasa urosła trawa.

Poranne chłonie rosy.

Łysa, rolna łyskawa.

Zboża zbyt nie urosły.



Kwiecie pospiesznie znika.

W maju zakwitły lipy.

Z wiatrem przychodzi Afryka.

Śnięcie ryb przez zakwity.



Synantropijne pszczoły.

Nie brzęczą w ukwieceniu.

Trzmiele jak archanioły.

Przeciw wynaturzeniu.



Owoce się zawiązały.

Wiaterki wiatropylnie.

Zbóż zbiór może być mały.

W sadach za to przeciwnie.



Skoro teraz jest lato.

I noce coraz krótsze.

To w sierpniu będzie za to.

Zbyt mokro, bo noce coraz dłuższe.



