Krystyna Janda w Dniu Matki składa życzenia protestującym. W emocjach, nie kryje oburzenia

Pisowskie bolszewiki zadecydowały że dzieciom ich wyznawców z Podkarpacia 500 się należy, a dzieciom niepełnosprawnym się nie należy...

Kaczyńskiemu się należy 6.500 PLN emerytury + diety poselskie + darmowa ochrona + darmowe żarcie, opieka lekarska i transport choć w życiu przepracował uczciwie może z tydzień, a zwykły polski emeryt musi wyżyć za 1000...

Pis wypłacił z budżetu miliardy na kościół katolicki, który nikomu i niczemu nie służy, a odmówił nawet złotówki czy transmisji w państwowej telewizji Owsiakowi - bo jemu się nie należy... etc etc etc

zastanówcie się dobrze na kogo glosujecie, bo jutro możecie się obudzić w "Mołdawii" bez prawa do paszportu