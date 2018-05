NATO chwali się Polką. Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz to pierwsza pilotka myśliwca MiG-29

NATO chwali się polską pilotką, Katarzyną Tomiak-Siemieniewicz (Fot. Screen YouTube NATO)

NATO promuje swoje działania m.in. za pomocą akcji "We Are NATO". Do udziału w niej zaproszono pierwszą Polkę, która lata myśliwcem - Katarzynę Tomiak-Siemieniewicz.

REKLAMA

Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz jest porucznikiem polskich Sił Powietrznych i pierwszą w historii Polką, która została pilotką myśliwca MiG-29. NATO chwali się polskimi żołnierzami Tomiak-Siemieniewicz, którą chwali się NATO, ukończyła Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, a na co dzień pełni służbę w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. 5 lutego br. otrzymała tytuł Pilota Roku od dowódcy bazy. Jestem pierwszą kobietą w Polsce, która lata na samolotach bojowych. Nazywają mnie „witch” [ang.: wiedźma], ale nie jestem aż taka zła - mówi w filmie NATO Tomiak-Siemieniewicz. Kiedy zakładam hełm i idę do samolotu, to wiem, że nie będę miała taryfy ulgowej. Ten samolot po prostu nie wybacza błędów, czy to kobiecie, czy mężczyźnie. Wszyscy jesteśmy pilotami - dodaje i wyjaśnia, że jest częścią NATO Quick Reaction Alert. - Jesteśmy dumni, że możemy chronić i osłaniać naszych sojuszników w NATO - mówi. Bycie pilotem było czymś tak niewiarygodnym i nieprawdopodobnym, że tak sobie pomyślałam, że jak już mierzyć, to mierzyć wysoko. I że nie ma rzeczy niemożliwych - dodaje. Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz ma też radę dla innych kobiet - zapewnia, że nic nie jest niemożliwe, o ile wytrwale dąży się do celu. Nie sądzę, żebym była inspiracją dla dziewczyn, aczkolwiek jeśli tak jest, uważam, że niemożliwe nie istnieje. Każda z nas, jeśli tylko będzie wytrwale dążyła do celu, to go po prostu osiągnie - mówi. Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz nie jest jedyną obywatelką Polski, którą chwali się NATO. W zeszłym roku w kampanii "We Are NATO" wystąpił plutonowy Jarosław Borejko, który jako wojskowy prowadzi czołg, a w wolnych chwilach motocykl. Rocznica wstąpienia Polski do NATO. Spot Ministerstwa Obrony Narodowej

Trzy słowa, jedna kategoria: Polska. Uda ci się rozpoznać, o co pytamy? 1/11 Wały Chrobrego, Dąbie, Pogoń. Chodzi o: województwo mazowieckie Szczecin Zamek w Malborku