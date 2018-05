13- i 15-latek w Braniewie zakatowali 60-letniego mężczyznę. Bili go kawałkami betonu

Rankiem 16 maja braniewska policja otrzymała informację o nieprzytomnej kobiecie, leżącej w pobliżu targowiska miejskiego w Braniewie. Na miejsce wysłano funkcjonariuszy, którzy udzielili pomocy 50-letniej mieszkance, a następnie wezwali pogotowie. Jak informuje TV Braniewo, kilkadziesiąt metrów dalej policjanci znaleźli ciało 60-letniego mężczyzny.

Bili kamieniami lub betonem

Według ustaleń policji wieczorem dzień wcześniej 13-letni Dawid R. i 15-letni Michał Z. zaatakowali i brutalnie pobili 50-letnią kobietę i 60 letniego mężczyznę. Mężczyzna został kilka razy uderzony kamieniem lub kawałkiem betonu. Obrażenia były tak poważne, że 60-latek zmarł na miejscu. Druga ofiara młodocianych napastników trafiła w poważnym stanie do szpitala.

15-latek może odpowiedzieć jako dorosły

Kilka dni temu policjanci zatrzymali dwóch nastolatków. Trafili oni do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Braniewie. 23 maja zdecydowano o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich. - Nieletni się przyznali, wyjaśnili przed sądem najogólniej ujmując okoliczności tego zdarzenia. Sąd stosując wobec nich ten środek tymczasowy nie mógł mieć najmniejszych wątpliwości co do tego, że są oni sprawcami tych czynów karalnych - mówił TV Braniewo Rajmund Kobiela z Prokuratury Rejonowej w Braniewie.

Nastolatkowie mogą trafić do zakładu wychowawczego lub poprawczego. Jednak jeśli sąd tak zdecyduje, 15-latek odpowie jako osoba dorosła.