70. rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego

Witold Pilecki został stracony strzałem w tył głowy w mokotowskim więzieniu na Rakowieckiej. Unieważnienie wyroku śmierci nastąpiło w 1990 roku. W 2006 roku rotmistrz otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 roku awansowano go do stopnia pułkownika. Przez długi nie wiedziano, gdzie spoczywają jego szczątki. Dopiero badania sprzed kilku lat wykazały, że został on pochowany w kwaterze na Łączce.

Witold Pilecki. Obchody ku jego czci

W piątek w Warszawie odbywają się obchody rocznicy śmierci Witolda Pileckiego. Andrzej Duda złożył kwiaty przy ścianie straceń w mokotowskim więzieniu. O godz. 11 na uroczystości, w której udział weźmie córka rotmistrza, Zofia Pilecka-Optułowicz, zostanie odsłonięty nieznany dotychczas portret Witolda Pileckiego.

Kolejna część uroczystości odbędzie się wieczorem o godz. 18 mszą świętą w intencji rotmistrza. Następnie przewidziany jest upamiętniający koncert zespołu Forteca. O godz. 21.30, czyli w godzinę śmierci rotmistrza, zebrani oddadzą mu hołd przy Ścianie Śmierci na Rakowieckiej. Uroczystości zakończą się odczytaniem fragmentów książki „O naśladowaniu Chrystusa” na X Pawilonie przy celi, w której więziono rotmistrza. "Była to niezwykle ważna książka dla rotmistrza." – tłumaczył Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.