Pogoda na weekend. Sobota i niedziela ciepłe, ale pełne burz. Wydano ostrzeżenia

W piątek pogoda będzie ładna tylko przez pierwszą połowę dnia. Potem burze pojawią się na całym obszarze Polski z powodu niżu przybywającego znad Turcji. W centrum Polski wyładowania będą się powtarzać, co spowoduje gromadzenie się opadów. Na północy i południowym wschodzie przewiduje się silny wiatr do 80 km/h. Najcieplej w okolicach Pomorza, Śląska i Małopolski, gdzie termometry wskażą 25 st. C. Do jutrzejszego poranka obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed burzami w województwie:

pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

podlaskim,

kujawsko-pomorskim,

łódzkim,

świętokrzyskim,

podkarpackim,

małopolskim.

Pogoda na sobotę. Ostrzeżenia IMGW

Sobota będzie jeszcze cieplejsza i jeszcze bardziej burzowa. Na wschodzie wystąpią opady deszczu do 30 mm, do tego spadający grad o średnicy nawet 3 cm. W całym kraju średnie temperatury będą wahać się między 21 a 26 st. C – najcieplej będzie na południu i południowym zachodzie. Na ten dzień IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed burzami w województwach takich jak:

zachodniopomorskie,

pomorskie,

kujawsko-pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

mazowieckie,

świętokrzyskie,

małopolskie,

podkarpackie.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza „warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia”.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę pogoda nieco się uspokoi. Poczujemy pierwsze powiewy nadchodzących upałów – w całym kraju będzie wyjątkowo ciepło, na Śląsku przewiduje się nawet 27 st. C. Tego dnia będą obowiązywać te same ostrzeżenia co wcześniej, z tym że na terenie województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i podkarpackiego.