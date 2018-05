Dzień Matki już w sobotę. Co wiemy o tym święcie? Swoje początki ma w starożytności

Dzień Matki 2018 już jutro. Tego dnia mamy otrzymują od swoich mniejszych i większych pociech prezenty – laurki, kwiaty oraz inne upominki.

Początki tradycji

Już w starożytności oddawano hołd matkom. W Grecji i Rzymie obchodzono święto na cześć mitologicznych matek-bogini (w Grecji np. Reja, w Rzymie zaś Kybele), które odpowiadały za płodność i udane zbiory. Pierwszego marca odprawiano Matronalia, czyli święto zamężnych kobiet – matron, które jest jednak bardziej odpowiednikiem Dnia Kobiet. Zwyczaje te zanikły wraz z nadejściem chrześcijaństwa.

Dzień Matki. Anglia i niedziele u matki

Święto podobne do Dnia Matki zaczęto obchodzić w Anglii w XVII wieku. Był to zwyczaj o charakterze religijnym zwany "niedzielą u matki". Czwartego dnia postu odprawiano mszę na cześć matek. Był to dzień wolny od pracy, tak by młode osoby pracujące na bogatych dworach mogły wrócić do domów. W zamian za błogosławieństwo dzieci wręczały swym matkom podarki – córki piekły "Ciasto Matczyne", synowie wręczali kwiaty. Takie święto obchodzono do XIX wieku.

Dzień Matki w Stanach Zjednoczonych

Dzień Matki w USA zaczął być obchodzony na początku XX wieku. Za jego fundatorkę uznaje się Annę Jarvis, która po śmierci swojej matki zaczęła starać się o ustanowienie oficjalnego święta dla wszystkich matek. Amerykański rząd uczynił to święto oficjalnym w 1914 roku – Dzień Matek ustalono na drugą niedzielę maja.

Dzień Matki w Polsce

Dzień Matki w Polsce obchodzono pierwszy raz w prawdopodobnie Krakowie w 1914 roku. Nie jest ono świętem narodowym. Jako jedyny kraj na świecie obchodzimy Dzień Matki 26 maja.

Dzień Matki – kiedy wypada za granicą?

Dzień Matki w niektórych krajach – na przykład Bułgarii czy Serbii – świętowany jest 8 marca razem z Dniem Kobiet. 21 marca wypada on w krajach arabskich takich jak Syria, Irak, Jordania czy Zjednoczone Stany Arabskie. Najwięcej krajów obchodzi Dzień Matki w drugą niedzielę maja.