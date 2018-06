Już dawno temu Tadeusz Bodio we wspaniałej książce "Między romantyzmem i pragmatyzmem" napisał, że zwycięstwo pragmatyków jest największym koszmarem prawicowców (on ich nazywa romantykami). Żadnych rozmów, tylko walka. Aż tu nagle ci znienawidzeni układowcy odzyskują wolność dla Polski. Już w 1999 roku Bodio napisał, że teraz podstawowym działaniem prawicy będzie przeprowadzenie rewolucji mszczenia się post, i zakwestionowania za wszelką cenę faktu odzyskania niepodległości, że tak naprawdę to dopiero oni wprowadzili prawdziwą niepodległość.

Patrząc na komentarze przewidywał aż przerażająco słusznie. Ale napisał jeszcze jedną rzecz, że oni zdają sobie sprawę, że to ich działanie jest bez sensu, bo to nie oni odzyskali niepodległość, i nigdy to się nie zmieni. I stąd ta frustracja.