Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Rocznie ginie w Polsce siedem tysięcy dzieci

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Jaka jest historia tego święta?

Historia Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego sięga lat 70. XX wieku. W 1979 roku w Nowym Jorku w USA zaginął 6-letni Etan Kalil Patz. Mały chłopiec po raz pierwszy poszedł samodzielnie na przystanek, skąd miał pojechać autobusem do szkoły. Dziecko nigdy nie dotarło na miejsce, nie wróciło też do domu. Poszukiwano go przez lata, a 25 maja 1983 roku prezydent Ronald Reagan ustanowił Krajowy Dzień Dziecka Zaginionego.

Poszukiwania zaginionego chłopca. 2003 rok, Gdynia fot. Damian Kramski / AG



Etan stał się pierwszą osobą, której zdjęcie umieszczono na kartonach z mlekiem (co stało się później powszechnym sposobem informowania o zaginięciu dzieci) oraz najintensywniej poszukiwaną osobą w Stanach Zjednoczonych. W 2001 roku uznano go za zmarłego, natomiast w 2012 roku do zabójstwa chłopca przyznał się niejaki Pedro Hernandez, który w 2017 roku został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.

Zaginięcia dzieci w Polsce. Najczęściej znikają nastolatkowie

Jak podają policyjne statystyki, w Polsce ginie rocznie około 7-8 tysięcy osób małoletnich. Najczęściej giną młodzi ludzie w wieku od 14 do 17 lat (około 90 proc. zaginięć osób przed 18 rokiem życia). Ok. 500 zaginionych rocznie osób to dzieci poniżej 6 roku życia, z kolei dzieci w wieku od 7 do 13 lat to blisko 1000 zaginionych rocznie. Policja podkreśla, że większość zaginionych dzieci udaje się odnaleźć w ciągu kilkunastu godzin. Najczęstszą przyczyną zaginięć dzieci są ucieczki nastolatków w wieku około gimnazjalnym, kiedy przechodzą trudny czas i często czują się niezauważane przez rodziców czy opiekunów. Chcąc uciec od rzeczywistości lub zwrócić na siebie uwagę, wybierają ucieczkę, która może zagrażać zarówno ich życiu, jak i zdrowiu.

Policjanci podczas odprawy przed poszukiwaniem zaginionego 6- letniego dziecka, Olsztyn 2014 Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Gazeta

Co robić, gdy zaginie dziecko?

Kiedy twoje dziecko zaginie, zachowaj spokój. Zacznij poszukiwania od miejsca, w którym ostatnio je widziano. Małe dzieci lubią się chować i często zasypiają w swoich kryjówkach. Warto sprawdzić także te miejsca w okolicy, które są niebezpieczne, m.in. okolice ruchliwych dróg czy brzegi jeziora. Warto zapytać także znajomych, których dziecko lubi – może udało się do któregoś z nich. Jeżeli twojego dziecka nadal nie ma, zawiadom policję. Przydatny będzie rysopis, dane na temat tego, jak dziecko było ubrane, a także zdjęcia. Policjanci mogą zapytać cię także o znajomych dziecka i rodziny oraz o miejsca, do których twój syn lub córka często uczęszcza. Jeżeli masz taką możliwość, poszukaj wskazówek w notatkach, mailach, mediach społecznościowych czy w pamiętniku swojego dziecka. Pamiętaj, że znaczna większość dzieci odnajduje się w kilkanaście godzin.

Poszukiwania zaginionej dziewczynki w Nisku, 2001 rok Fot. Andrzej Bogacz / AG

Co to jest Child Alert?

Child Alert to system alarmowy, którego możesz użyć w przypadku zaginięcia dziecka. Systemem tym opiekuje się Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP, czyli specjalna komórka policji. Dzięki Child Alert możliwe jest natychmiastowe informowanie społeczeństwa o zaginięciach dzieci, co zwiększa szansę na odnalezienie zaginionej osoby. Wraz z platformą Child Alert uruchomiono także ogólnopolski numer alarmowy 995, pod którym można przekazywać wszelkie informacje na temat zaginionych dzieci.

