Mediator: Trzeba odciąć rząd i protestujących od szumu. Rozwiązanie to kwestia logiki

Kacper Świsłowski, Gazeta.pl: Pojawiają się głosy, że do rozmów między rządem a protestującymi w Sejmie mógłby wejść mediator. To dobry pomysł?

Krzysztof Inglot, mediator: Wprowadzenie mediatora jak najbardziej ma sens. To powinno stać się nawet wcześniej. W przypadku takich sporów jak ten ciężko dopatrywać się obiektywizmu. Niezależny mediator poprowadziłby wyważoną dyskusję między stronami.

Nie jest za późno na takie rozwiązanie?

Spór trwa już jakiś czas i myślę, że zarówno z punktu widzenia ludzkiego, ale też politycznego, stronom zależy na tym, aby doprowadzić go do zakończenia. Nie ma wygranej, gdy jest to spór z osobami słabszymi, niepełnosprawnymi. W interesie rządu jest doprowadzenie do konsensusu.

To samo tyczy się protestujących: nie wierzę w to, że rodziny z dziećmi, matki, ojcowie, są tyle tygodni w Sejmie ze względów politycznych, potrzebują po prostu pomocy. Jest więc układ, w którym jedna i druga strona powinna dążyć do konsensusu, który jest możliwy.

Co w takim razie stoi im na drodze?

Tam jest dużo emocji, a podstawą mediacji jest pozbycie się ich i zbudowanie atmosfery, w której obydwie strony będą chciały działać na rzecz rozwiązania problemu.

W doniesieniach medialnych widać wyraźnie, że jest zaburzony proces komunikacji między stronami.

W takim razie, jak powinno wyglądać pojawienie się mediatora, krok po kroku?

Najpierw ważne byłoby wyjaśnienie poziomu potrzeb obu stron. Działaniem każdego mediatora jest zapewnienie sprawnej komunikacji między nimi. A ta jest w tej chwili zakłócona i utrudnia rozmowę.

Ważne byłoby też "odcięcie" na chwilę rządu i protestujących od szumu medialnego i tej politycznej warstwy sporu. Później strony powinny jasno określić, na czym im zależy. Tak naprawdę mają podobny interes, to tylko kwestia logiki i spokoju, aby znaleźć wspólne, korzystne rozwiązanie.

Takie rozmowy już się odbywały, za zamkniętymi drzwiami.

Były, ale trochę w świetle fleszów, na widoku, przy naciskach różnych grup. Mediacja między matką z dzieckiem niepełnosprawnym a ministrem, który ma dużą siłę, nie należy do łatwych. Wiadomo jest, że przy nagłośnieniu medialnym, taki spór ma tendencję raczej do intensyfikacji niż wygaszania..

Jakie rozwiązania można zaproponować, by wyjść z klinczu?

Ważne jest przypomnienie, że obszar finansowy sporu jest w jakiś sposób ograniczony, bo pieniądze w budżecie już są policzone. Nie da się ich wydać, bez jednoczesnego zabrania ich z jakiegoś miejsca. Jest możliwość zwiększenia deficytu budżetowego, ale to jest bardzo skomplikowane.

Ostatecznie taką rolę mediatora mogliby spełnić Polacy. Jest możliwość rozpisania referendum, w którym to społeczeństwo opowiedziałoby się, jak rozdysponować środki, czyli jak powinna wyglądać ta społeczna solidarność.