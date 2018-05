Sąd zmienił wyroki rodzicom Szymona z Będzina. Oskarżyciele chcieli dożywocia

2mals 2 godziny temu Oceniono 15 razy 9

Należy im się dożywocie za morderstwo własnego dziecka i porzucenie go jak śmiecia i żyli przez kolejne dwa lata tak jakby się nic nie stało.. Ci ludzie są tak zdeprawowani, że trudno to sobie nawet wyobrazić. Niech się odwołają jeszcze raz - wtedy mam nadzieję, że dostaną taki wyrok na jaki faktycznie zasłużyli. Mam również nadzieję, że teraz kiedy są w więzieniu inni koledzy więźniowie pomogą im zrozumieć co to znaczy znęcać się i zabić dziecko!