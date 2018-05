Szpitale nie dbają o ochronę intymności i godności pacjentów. Są wyniki kontroli NIK

plastikpiokio 3 godziny temu Oceniono 9 razy 7

to co personel szpitala wyprawia z chorymi oraz ze zmarłymi to woła o pomstę do nieba ------ciekawe czy ci pracownicy chcieli by aby ich też ktos tak traktował .---podobno takie są procedury ale ja nie wierzę -----. ,,ze by mogło być tak GŁUPIO.