Kuba Hartwich zatrudniony w "Fundacji z Widokiem"? Matka niepełnosprawnego odpowiada

A jak pisałem,że to nie jest tak że niepełnosprawni w Polsce są pozostawieni sami sobie, to nieprawda, to był hejt. Oni te pieniążki w taki czy inny sposób dostają. Nie będę już wymieniał skąd, jakie i gdzie,ale u nas jest cała armia urzędników którzy się tym zajmują i być może przez to jest to "droga przez mękę". Chociaż i to jest przerysowywane. Ludzie bez niepełnosprawności, też się męczą w urzędach, załatwiają mnóstwo spraw itd...

Oni chcą po prostu kasę do ręki. Każdy by chciał. Tylko tutaj występuje szantaż moralny. Pokazuje się cięzko niepełnosprawnych młodych ludzi z niewypowiedzianym pytaniem (chciałbyś się zamienic?). Nikt nie chciałby się zamienić, bo to nic fajnego,ale czy tylko z tego powodu mam im za to płacić? Drugie niedopowiedzenie, to fakt ,że te 500zł musieliby dostać wszyscy niepełnosprawni czyli np. seniorzy. Stąd te 9-10mld...Wszystko fajnie i ładnie. Tylko pytam się skąd wziąć te pieniądze??? Już widzę te kolejki do orzecznictwa, bo nagle połowa seniorów będzie chciała mieć niepełnosprawność w stopniu znacznym.

Dodatkowo żenujący jest w tej sprawie udział polityków opozycji. Robią dokładnie to samo co PiS w 2014r.

Po co tam był Wałęsa? Po co tam idzie Nycz?Po co te całe pielgrzymki do protestujących?

Jestem przeciwny dawaniu im 500zł.

Nie głosuje na PiS.

Jestem przeciwny programowi 500+

Jestem przeciwny przywilejom emerytalnym

To tak uprzedzając niektóre z ataków