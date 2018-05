46-latek ominął półzaporę i wjechał wprost pod pociąg. Auto zmiecione z torów

glencok 3 godziny temu Oceniono 45 razy 33

co tu komentować? wystarczy wyjechać na ulicę i widać że większość polskich kierowców łamie wszystkie możliwe przepisy a o życiu swoim i innych nie myślą " bo się śpieszą". Do tego państwo to sankcjonuje bo od lat nie potrafi drastycznie podnieść mandatów żeby odstraszyć od łamania prawa i woli płacić za 4 tysiące pogrzebów rocznie. I do tego ułomna drogówka, której prawie nie ma na drogach i z którą ciągle można się "dogadać"