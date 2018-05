Jaka pogoda na Boże Ciało 2018? W wielu miejscach wymarzona. Można planować długi weekend

Pogoda na Boże Ciało 2018 – Warszawa i Mazowsze

W Boże Ciało w okolicach Warszawy pogoda nie będzie idealna - ma być bardzo ciepło, ale jednak pochmurno. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 31 maja temperatura odczuwalna w Warszawie wyniesie w ciągu dnia około 27 stopni, z kolei w nocy termometry pokażą około 19 st. C. Będzie pochmurno, choć momentami możemy liczyć na przejaśnienia. W sobotę 2 czerwca i niedzielę 3 czerwca temperatura nieznacznie spadnie – na termometrach będzie 24 st. C, ale będzie więcej słońca.

Pogoda na Boże Ciało 2018 – Kraków i Małopolska

Boże Ciało w Krakowie upłynie pod znakiem słońca i wysokiej temperatury. 31 maja krakowianie poczują na swojej skórze aż 28 stopni, a nad ich głowami będzie bardzo pogodnie i bezchmurnie. W kolejne dni pogoda trochę się popsuje – na krakowskim niebie pojawią się chmury, w niedzielę możliwe są także słabe opady deszczu. W piątek i sobotę jeszcze bardzo ciepło, w niedzielę temperatura wyniesie 22 st. C.

Pogoda na Boże Ciało 2018 – Gdańsk i Pomorze

W Gdańsku w długi weekend pogoda kapryśna, nie zawsze będzie sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. W Boże Ciało będzie pochmurno, wystąpią słabe opady deszczu, a temperatura zatrzyma się na poziomie 26 stopni. W kolejnych dniach także może popadać, a temperatura spadnie o parę stopni Celsjusza.

Pogoda na Boże Ciało 2018 – Wrocław i Dolny Śląsk

Długoterminowa prognoza pogody IMGW pokazuje, że Boże Ciało we Wrocławiu będzie pogodne. 31 maja temperatura w stolicy Dolnego Śląska osiągnie 27 stopni, jednak piątek i w sobotę - podobnie chociaż trochę więcej chmur. W niedzielę słupki rtęci spadną do poziomu 24 stopni.

Pogoda na Boże Ciało 2018 – Poznań i Wielkopolska

Boże Ciało w Poznaniu upały – termometry 31 maja pokażą 29 stopni Celsjusza, a w 2 czerwca 30 st. C! Dni będą pogodne, zaś noce pochmurne; w sobotę możliwe słabe opady deszczu.

Pogoda na Boże Ciało 2018 – Szczecin i województwo zachodnio-pomorskie

Boże Ciało nad morzem w tej części Polski nie będzie należało do przyjemnych – czwartek pochmurny i deszczowy. Temperatura odczuwalna wyniesie 28 st. C. W piątek, sobotę i niedzielę przejaśni się, natomiast temperatura nieco spadnie, odczujemy ok. 24 stopnie.

Pogoda na Boże Ciało 2018 – Rzeszów i Podkarpacie

Na Podkarpaciu zbliżający się długi weekend zacznie się bardzo ładną pogodą – na niebie nie pojawią się chmury, a odczuwalna temperatura wyniesie 27 stopni. W piątek 1 czerwca bez słońca, ale i prawdopodobnie bez opadów. W sobotę 2 i w niedzielę 3 czerwca znów zza chmur wyjrzy słońce. W ostatnie dwa dni długiego weekendu termometry pokażą 21-26 st. C.

Pogoda na Boże Ciało 2018 – Olsztyn, Warmia i Mazury

31 maja w Olsztynie nie należy się spodziewać się opadów deszczu. Mogą pojawić się za to zachmurzenia. W Boże Ciało temperatura odczuwalna wyniesie 26 st. C. W piątek możliwy przelotny deszcz. W sobotę i niedzielę pogoda dobra na spacer lub rower - niebo będzie bezchmurne, a temperatura będzie się wahać pomiędzy 21 a 24 st. C.