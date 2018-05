Zakażone ziemniaki z Egiptu w Polsce. Ministerstwo rolnictwa chce nowego zakazu

3-kuleczka 10 minut temu Oceniono 3 razy 3

w doopach moi drodzy macie poprzewracane

dawniej jadło sie nasze ziemniaki do czerwca, niekiedy były juz miękkie, dobrze się oczyszczało jak trafiły sie kiełki, pózniej ugniatało z masełkiem, dobre, sypkie chociaż stare

W czerwcu pokazywały sie nasze młode, chociaz kazdy wie, ze nie ma sie co spieszyc bo te pierwsze niezbyt zdrowe

Kalafiory, botwinka, kalarepka - w lecie !!!!!!! fasolke szparagowa kupowało sie pod koniec lipca

Ale teraz pańcie muszą mieć "młodego z importu" ha ha ha, co to za MŁODY ???

W warzywiaku obok przychodza i "proszę dwa kilo tych młodych" a są to ziemniaki własnie z Grecji czy Egiptu i takie młode jak jarek