Strzelanina przy komisariacie w Opolu. Nie żyje jedna osoba

fagusp 28 minut temu Oceniono 9 razy 5

Pomimo niekorzystnego rozwoju sytuacji, ostatecznie wszystko skończyło się szczęśliwie. W kwestii dokładnego wyjaśnienia - to, że ostrzelany policjant nie został ranny, to również. Ale bardziej to, że bandzior który został tylko ranny - ostatecznie nie przeżył. Jakby nie patrzeć - najpierw był dramat, a na koniec podwójny happy end.