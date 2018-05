80 punktów karnych w cztery minuty. Motocyklista nie zwracał uwagi na policyjne sygnały

von-koza 19 minut temu Oceniono 2 razy 2

no przede wszystkim to nie był żaden motocyklista tylko typ co bez prawa jazdy wsiadł na motocykl. Jak zresztą większosć takich pajaców, co okazyjnie szaleją na moto, bo nie udało im sie tegoż prawka zdać normalnie.

Większosć prawdziwych motocyklistów zachowuje sie normalnie - chociazby z uwagi by nie stracić prawka na moto - bo zrobic je w porównaniu do B nie jest naprawdę łatwo.

A tu jedna czy druga zakała psuje opinię. Powinni mu dowalić 5000 zł i zatrzymać jeszcze B w gratisie. Tak dla innych pajacy ku przestrodze.