Zakażone ziemniaki z Egiptu w polskich sklepach. Ministerstwo ostrzega przed bakterią

fakekonto9 2 godziny temu Oceniono 14 razy 8

"Ziemniaki nie trafiły do Polski bezpośrednio z Egiptu, a z innych państw członkowskich."



To jest prawdziwy problem, nie tylko ziemniaków, ale każdego produktu. Wprowadza się do UE na czarno jakiś towar i go tu "legalizuje" sprzedając made in EU.