Zmiany w prawie jazdy wejdą później. Przez problemy z CEPiK-iem

antekpociecha pół godziny temu Oceniono 5 razy 5

Czyli tak naprawdę oprócz dodatkowych kosztów nic to nie zmieni

A wystarczy tak jak w "normalnych" państwach młody kierowca do 25lat może prowadzić sam pojazd o mocy lub pojemności do XX czyli nie od razu BMW 300koni .

Dlaczego doświadczony kierowca ojciec nie może uczyć prowadzenia własnego pojazdu montując literkę L jak to jest wielu państwach?

Dlaczego nie można zdawać egzaminu własnym rodzinnym samochodem np. ze skrzynią automatyczną?