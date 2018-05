"Nie będzie spotkania Ochojskiej z niepełnosprawnymi. "Protestujący nie mają gwarancji powrotu"

Szefowa PAH Janina Ochojska przez 45 minut czekała na deszczu, gdy w zeszłym tygodniu chciała spotkać się z protestującymi w Sejmie. Ostatecznie nie została wpuszczona do rodziców osób niepełnosprawnych, którzy protestują już ponad miesiąc. Zapowiedziała jednak, że nie odpuszcza. Deklarowała gotowość do rozmów i mediacji.

Z pomocą PO ubiegała się o zezwolenie na spotkanie w środę 23 maja. Kancelaria Sejmu wydała zgodę - był jednak haczyk. Spotkanie miało odbyć się nie w miejscu protestu, ale w centrum medialnym. Znajduje się ono w innym budynku na terenie kompleksu parlamentu. To samo miejsce proponowano, gdy do Sejmu po raz kolejny przyszła uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska.

Jednak Ochojska nie przystała na tę propozycję. "Czy to próba wyciągnięcia ich z budynku Sejmu? Nie mogę do tego przyłożyć ręki. Apeluję o pozwolenie wejścia do Sejmu" - napisała.

"Gwarancje na Twitterze to za mało"

Po tym wdała się w dyskusję z Andrzejem Grzegrzółką z Centrum Informacyjnego Sejmu. Zapewniał on, że w CM są "dobre warunki do rozmowy i poszukiwania porozumienia oraz także do relacjonowania wydarzenia przez media". "Osoby protestujące, które będą uczestniczyć w spotkaniu, będą mogły wrócić na miejsce akcji protestacyjnej" - obiecał. Zamieścił mapę, na której widać umiejscowienie centrum.

To nie przekonało szefowej PAH. "Szanowny Panie, miejsce jest wygodne, ale Pana informacja nie zawiera żadnych gwarancji dla protestujących. Nie poddaję w wątpliwość Pana słów, ale gwarancje na Twitterze to za mało" - napisała.

"Moim celem jest spotkanie z nimi. To oznacza, że jutro mnie nie będzie" - poinformowała.

