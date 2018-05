Dziennikarska prowokacja. Wymyślony ekspert publikował i rozmawiał z ludźmi z rządu i opozycji

Zaledwie w zeszłym tygodniu ABW zatrzymało Rosjankę, która brała udział w rosyjskiej operacji dezinformacyjnej. Jej grupa miała m.in. podsycać animozje polsko-ukraińskie. W jaki sposób agenci obcych państw są w stanie wpływać na dyskusję na ten lub inne tematy? Prowokacja dziennikarska portalu energetyka24.com pokazuje, że uzyskanie takich wpływów jest zatrważająco proste.

Dziennikarze stworzyli fałszywą, internetową personę - Piotra Niewiechowicza. Opierała się jedynie o profil na Twitterze i maila. Nie stworzono fałszywego profilu na Facebooku, nie wspominając o innych elementach, które mogłyby uwiarygodnić jego istnienie. Konto działało kilka miesięcy i miało zaledwie 100 obserwujących. Zatem - jak podkreślają autorzy prowokacji - stworzenie fałszywego eksperta wymagało niewiele pracy.

Pomimo tego w krótkim czasie udało mu się zdobyć dojścia do osób w rządzie i opozycji. Na Twitterze sam odezwał się do niego członek zespołu Piotra Naimskiego, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Dziennikarze piszą, że ta osoba przekazała nieistniejącemu ekspertowi wrażliwe informacje dot. jednego z najważniejszy projektów energetycznych rządu, gazociągu Baltic Pipe. Autorzy prowokacji nie ujawniają poznanych szczegółów "ze względu na interes państwa". Nie podają także nazwisk ofiar prowokacji.

Pełen nieścisłości artykuł na branżowym portalu

Wymyślony ekspert skontaktował się także z "jednym z liderów opozycji". Asystent polityka prosił Niewiechowicza o szczegółowe informacji nt. podniesionej przez niego sprawy.

Energetyka24.com sprawdziła też czujność dziennikarzy na mało wiarygodne konto - i okazało się, że nie jest lepiej, niż w przypadku rządzących. Jak opisują, dość łatwo udało im się pod nazwiskiem Niewiechowicza opublikować sensacyjny artykuł na jednym z portali branżowych. Jak podkreślają, tekst zawierał "wątpliwe i łatwe do weryfikacji" twierdzenia.

"Przypadek Piotra Niewiechowicza uwidacznia ogromne problemy polskiego państwa, którego instytucje muszą zmierzyć się z realiami wojny informacyjnej, m.in. na gruncie energetycznym" - piszą autorzy tekstu. Podkreślają, że prowokacja pokazuje z jednej strony brak osłony kontrwywiadowczej w kluczowym sektorze władzy, z drugiej zaś - brak czujności i staranności, czy też "niedbalstwo" wśród polityków i dziennikarzy.

Inni dziennikarze chwalili prowokację redakcji energetyka24.com. "Doskonała akcja. Gratulacje, choć wnioski raczej przerażające" - napisał Witold Głowacki.

Na zlecenie Rosji "podsycali animozje"

To, że zagrożenie wojną informacyjną nie jest teoretyczne ani wydumane, pokazują ostatnie akcje ABW. W zeszłym tygodniu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Rosjankę, która brała udział w działaniach hybrydowych przeciwko Polsce. Jekaterina C. przebywa w Polsce od 2013 roku.

Oprócz tego, cztery osoby objęto 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Polski. Grupa ta miała "podsycać animozje polsko-ukraińskie oraz podważać polską narrację historyczną i zastępować ją narracją rosyjską". Z materiałów ABW wynika, iż cała piątka prowadziła na terenie naszego kraju "działalność wrogą".

Później Straż Graniczna zatrzymała także objętą zakazem wjazdu do Polski obywatelkę Cypru i Rosji Anastazję Z. Była jedną z osób, które podejmowały aktywność wpisującą się w priorytetowe cele rosyjskiej wojny informacyjnej przeciwko Polsce. Anastazja Z. inspirowała prorosyjskie środowiska do określonych zachowań leżących w interesie FR oraz przekazywała im do realizacji dyrektywy rosyjskich instytucji ściśle związanych z władzami tego kraju.

Witam, tu Michał Protaziuk. Widzę, że lubisz wiedzieć więcej. Dlatego wypróbuj nasz nowy newsletter >>>