Niedziele handlowe 2018. Czy w najbliższą niedzielę będziemy mogli kupować bez ograniczeń?

Dla osób, które lubią lub muszą robić zakupy w niedzielę, mamy dobrą wiadomość – najbliższa niedziela przypadająca 27 maja będzie niedzielą handlową. Oznacza to, że możemy wybrać się do galerii handlowej, hipermarketu czy innego sklepu wielobranżowego bez obaw, że zobaczymy tylko zamknięte drzwi.

Niemcy, Locknitz. Otwarty w niedziele sklep Netto. W Niemczech obowiązuje zakaz handlu w niedziele, lecz wybrane sklepy mogą być czynne . Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

Tesco, Lidl, Biedronka – to tylko nieliczne z sieci sklepów, które nie mogą prowadzić sprzedaży w niedziele bez handlu. Kto może? Ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje kilkadziesiąt wyjątków. Sprzedawać mogą m.in. kwiaciarnie, cukiernie, sklepy z pamiątkami oraz z dewocjonaliami, placówki pocztowe, restauracje, zakłady hotelarskie, a także apteki i lecznice dla zwierząt.

Galeria Metropolia podczas pierwszej 'niedzieli bez handlu'. Właściciele galerii ze względu na przylegający do obiektu peron SKM i niedawno otwarte kasy kolejowe uznają galerie za obiekt dworcowy, który może mieć otwarte sklepy. Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

Celem ustawy o zakazie handlu w niedzielę jest całkowity zakaz sprzedaży w ostatni dzień tygodnia. Warto jednak pamiętać, że ma być on wprowadzany etapami. Ustawa przewiduje, że w 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli handlować bez ograniczeń w dwie niedzielę w miesiącu i że będą to pierwsze oraz ostatnie niedziele każdego miesiąca. W 2019 roku handlowa będzie jedna niedziela w miesiącu, natomiast rok później, czyli w roku 2020, handlowanie będzie dozwolone wyłącznie w 7 niedziel w ciągu roku – będą to wyjątki związane m.in. ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocą.

