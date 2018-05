Niedziele handlowe 2018. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte

Zbliżająca się niedziela będzie niedzielą handlową, co oznacza, że będziemy mogli zrobić zakupy we wszystkich sklepach, a nie tylko na stacjach benzynowych czy w piekarniach, które mogą być otwarte każdego dnia. To dopiero czwarta taka niedziela od czasu, kiedy ustawa o zakazie handlu weszła w życie wraz z pierwszą niedzielą bez handlu, która miała miejsce 11 marca.

Niemcy, Locknitz. Otwarty w niedzielę sklep Netto. W Niemczech obowiązuje zakaz handlu w niedziele, lecz wybrane sklepy mogą być czynne. Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

Niedziele handlowe. Jakie sklepy są objęte zakazem handlu w niedzielę?

Zakaz handlu w niedzielę odczuwają zwłaszcza ci, którzy mieli w zwyczaju robić duże zakupy w sklepach wielobranżowych, takich jak Lidl, Biedronka, Tesco czy Kaufland, a także te osoby, które w weekendy remontowały mieszkanie i na bieżąco zaopatrywały się w potrzebne materiały w takich sklepach jak OBI czy Castorama. Ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje jednak 32 wyjątki, w których niektórzy przedsiębiorcy upatrują sposobu na obejście przepisów. Wśród sklepów, które mogą handlować bez przeszkód wymienić można m.in. sklepy z pamiątkami, kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie, restauracje, a także sklepiki przy instytucjach związanych z kulturą oraz turystyką.

Warszawa, Dworzec Centralny. Sklep Biedronka otwarty w niedzielę pomimo zakazu handlu. Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

Niedziele handlowe 2018. Jakie zmiany w kolejnych latach?

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku przewiduje, że zakaz handlu w niedzielę będzie wprowadzany stopniowo, co ma doprowadzić do całkowitego zakazu handlowania w ostatni dzień tygodnia. W 2018 roku możemy kupować w dwie niedziele w miesiącu, w 2019 roku będzie to jedna niedziela na miesiąc, natomiast za dwa lata roku handlować będzie można zaledwie w 7 niedziel w ciągu roku. Te siedem wyjątków to dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą, oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia 2020 roku.

