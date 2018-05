Włamał się do samochodu i ukradł smartfona. A telefon zrobił mu zdjęcie. Rozpoznajesz go?

green.dragon.44 przed chwilą 0

Postawione na głowie. Policja zwraca się do ludzi o identyfikację sprawcy. Czy przypadkiem policja nie powstała po to żeby to ludzie do niej się zwracali w tym celu?



Poszkodowany sam może zwrócić się z taka prośbą, pośrednictwo policji jest zbędne.



Biorąc pod uwagę że po zidentyfikowaniu sprawcą będzie się zajmować prokuratura i sąd wychodzi na to że policja jest po prostu niepotrzebna.



Rozwiązać policję.