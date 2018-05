Rolnik z Pomorza opryskał pole rzepaku. Przez chemikalia zginęły pszczoły z 200 uli

kramas 2 godziny temu Oceniono 43 razy 35

Wytruł pszczoły , to jak teraz ten rzepak będzie zapylony ? Włościanin nie widzi związku między zapylaniem kwiatów rzepaku , a jego wydajnością z hektara . Zamiast dopłat unijnych należałoby pańszczyznę wprowadzić , bo my to akurat na takim stopniu rozwoju jesteśmy . My na prawdę do tej unii już nie kwalifikujemy się .