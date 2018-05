Nie mogła dodzwonić się z sanatorium do syna, więc powiadomiła policję. A ta ruszyła w teren

Matka 63-letniego mieszkańca Elbląga była w sanatorium oddalonym o kilkaset kilometrów. Kobieta niepokoiła się, bo nie mogła dodzwonić się do mężczyzny. Postanowiła zaalarmować policję i poprosić, by sprawdzili, co stało się z jej synem.

Mężczyzna nie otwierał funkcjonariuszom drzwi. Jednak sąsiedzi powiedzieli policjantom, że 63-latek ma problemy ze zdrowiem i kilkukrotnie w ostatnim czasie przyjeżdżała do niego karetka.

Funkcjonariusze zauważyli, że w mieszkaniu jest uchylone okno, do którego dostali się, przechodząc pomiędzy balkonami. Przez uchyloną roletę spostrzegli 63-latka leżącego bez ruchu na łóżku.

"63-latek przyznał, że dzień wcześniej wypił trochę alkoholu i zasnął, a dzień wcześniej wyłączył telefon" - czytamy w policyjnym komunikacie. Funkcjonariusze włączyli telefon i zadzwonili od razu do matki mężczyzny.

"Bez względu na wiek matka, jak widać, zawsze martwi się o swoje dziecko" - komentują policjanci.