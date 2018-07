W to lato częściowe zaćmienie słońca odbędzie się aż 2 razy. Jak i skąd je obserwować?

Co to jest zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca to jedno z najchętniej podziwianych zjawisk astronomicznych. Zachodzi wtedy, kiedy Księżyc znajduje się pomiędzy Ziemią a Słońcem i tym samym zasłania tarczę tego ostatniego. Zaćmienie częściowe jest szczególnym rodzajem tego zjawiska – widzimy je jako „nadgryzione” koło słonecznej tarczy.

Częściowe zaćmienie Słońca w 2015 roku. Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta

Gdzie będzie można zobaczyć letnie zaćmienia Słońca?

Częściowe zaćmienie Słońca będziemy mogli obserwować tego lata dwukrotnie – po raz pierwszy 13 lipca, a następnie 11 sierpnia. Niestety, zjawiska te nie będą widoczne z terenu Polski. Aby je zobaczyć, musimy wybrać się w podróż. Pierwsze zaćmienie słońca, wypadające 13 lipca, będzie widoczne z terenu pomiędzy Australią a Antarktydą, a także z Tasmanii, południowej Australii oraz wschodniej Antarktydy. Łatwiej będzie obejrzeć drugie ze wspomnianych zaćmień, choć nadal będzie wymagało pokonania dość dużego dystansu – częściowe zaćmienie Słońca, widoczne 11 sierpnia będzie można obserwować w Norwegii, Szwecji, Finlandii, Rosji, Kazachstanie, Mongolii, w Chinach oraz Korei. Najbliższe częściowe zaćmienie Słońca, które będzie widoczne z Polski będzie miało miejsce 10 czerwca 2021 roku.

Białystok, obserwatorium astronomiczne UwB. Zaćmienie Słońca obserwowane przez studentów. Fot. Marcin Onufryjuk / Agencja Gazeta

Jak obserwować zaćmienie Słońca?

Patrzenie bezpośrednio w Słońce, również podczas zaćmienia, może być niebezpieczne, dlatego warto odpowiednio się do tego przygotować. Nie wystarczy, że ochrona oczu będzie przyciemniana – najgroźniejszą częścią promieniowania słonecznego są promienie podczerwone oraz ultrafioletowe, których nie widać, ale które mogą uszkodzić wzrok. Aby obserwować zaćmienie słoneczne w bezpieczny sposób, nigdy nie spoglądaj na nie bez żadnego zabezpieczenia. Nie używaj do tego okularów przeciwsłonecznych, okularów polaryzacyjnych z kina 3D, ani płyt CD czy przykopconego szkła. Aby robić to bezpiecznie, obserwuj niebo przez specjalne filtry wykonane z aluminiowej folii mylarowej (dostępnej w niektórych sklepach optycznych) lub szkła spawalniczego. Możesz także obserwować to zjawisko przez kamerę otworkową, którą możesz zrobić we własnym domu.

Łodzianie oglądają częściowe zaćmienie Słońca w pasażu Schillera. Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta