Bogdan Rymanowski odchodzi z TVN24. "Presserwis" nieoficjalnie: zastąpi go Konrad Piasecki

jk0177 pół godziny temu Oceniono 37 razy 27

Można się tyko cieszyć... "Kawa na ławę" to przykład tego, jak nie powinno się prowadzić programów publicystycznych. Zamiast wyciągać od polityków to, co najważniejsze dla widzów, p. Rymanowski zajmował się przez lata napuszczaniem jednych na drugich, żeby tylko wywołać awanturę, bo nieważne, co mówią, ważne, żeby była "kontrowersja"...